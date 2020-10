Maltempo, nel Casalese notte di lavoro per i Vigili del Fuoco

CASALE - Nella notte appena trascorsa, a partire dalle 22 e fino a notte fonda, i Vigili del Fuoco di Casale si sono resi protagonisti di almeno dieci interventi legati al maltempo: stillicidi, danni d'acqua in genere, sia in abitazioni private che su strade pubbliche. Si sono registrati anche alcuni smottamenti per i corsi d'acqua dell'idrografia minore che faticavano a ricevere e smaltire la pioggia. Colpite soprattutto Casale, la prima collina e qualche comune limitrofo.