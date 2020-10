Evacuazione di Terranova, gli sfollati al Palafiere

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi e il vice Emanuele Capra annunciano che sono iniziate le fasi dell'evacuazione (precauzionale) della frazione di Terranova, messa in pericolo dall'esondazione del Sesia. Le persone si raduneranno (con le loro vetture) al Palafiere di piazza d'Armi. La strategia avrebbe previsto di utilizzare le Martiri ma le normative di distanziamento non sarebbero state rispettate. «Situazione grave ma costantemente monitorata. Sono in campo volontari e forze dell'ordine, non c'è da preoccuparsi» dice Capra.

Si segnalano, nel Casalese, piccole esondazioni anche a livello di idrografia minore, a Casale Popolo (cantone Corno) e in strada Bassotti (San Germano).