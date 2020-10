'Galilei', in attesa dell'esito del tampone da 120 ore

ALESSANDRIA - " Ci hanno detto che entro 48 ore avremmo avuto l'esito del tampone, ne sono trascorse 120 e non è arrivata alcuna comunicazione". A segnalare il caso è la mamma di una alunna del liceo scientifico 'Galilei', che fa parte della classe in cui, il 26 settembre, era stata accertata una positività. "I tamponi ai 24 studenti sono stati effettuati tra martedì 29 e mercoledì 30 settembre, a Tortona. Ci hanno assicurato una risposta entro due giorni al massimo, ne sono trascorsi cinque e tutto tace. I notri figli stanno bene: l'attesa, però, è pesante per tutti, perché l'incertezza sull'esito preoccupa i ragazzi e le ragazze e anche noi genitori".

Il ritardo allarma. "Ci è stato detto che, in caso di esame positivo, entro le 12 ore saremmo stati avvertiti. Dopo 120 questo potrebbe tranquillizzarci, ma non capiamo perché i tempi si dilatano così tanto. Sappiamo che, in altri istituti cittadini, in casi simili, riscontrati contemporaneamente a quello del Gallei, la comunicazione dall'Asl è già arrivata e la classe ha potuto riprendere la didattica in presenza. I nostri figli lavorano a distanza, ma con l'interrogativo sul tampone. Abbiamo la sensazione di essere abbandonati dalla sanità che, con la riapertura delle scuole, avrebbe dovuto essere pronta a processare molti test"