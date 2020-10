Santa Caterina, il ponteggio è pronto a scendere

CASALE - Ancora poche settimane e Casale si riapproprierà della vista della lanterna della chiesa di Santa Caterina, da un anno "impacchettata" per i lavori di restauro di un complesso cantiere di restauro a cura dell'Ente Trevisio e dell'Associazione Santa Caterina Onlus. A breve la lanterna tornerà ai fasti di un tempo grazie al lavoro minuzioso curato nei minimi dettagli dagli architetti Elena Caire e Sara Vecchiato e dall'ingegnere Simone Giordano in collaborazione con il professor Rosario Ceravolo. I lavori non sono certo finiti con questo passaggio che rappresenta tuttavia un primo importante step verso il ritorno a completa fruizione del monumento. In attesa che lo skyline di Casale torni a godere della vista di Santa Caterina, gli ultimi giorni di impalcatura offrono l'opportunità per scatti mozzafiato a 360° sulla città.