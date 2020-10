Maltratta la moglie per anni fino alla denuncia: 68enne nei guai

CASTELNUOVO SCRIVIA - I Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, dopo la querela sporta da una donna del posto, hanno denunciato il marito 68enne, con pregiudizi di polizia, per maltrattamenti in famiglia e percosse.

La donna aveva sopportato per anni le reiterate violenze verbali e fisiche del marito senza mai denunciare i fatti e senza ricorrere a cure mediche, fino alla decisione di avviare le pratiche per la separazione. Dopo l’ennesima violenta aggressione, nel corso della quale l’uomo l’ha colpita con pugni al corpo e al volto, la donna si è convinta a chiedere l’aiuto dei Carabinieri.

Sempre i Carabinieri di Castelnuovo Scrivia, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela sporta da un abitante del posto, hanno denunciato per lesioni personali un giostraio 32enne con pregiudizi di polizia che, nello scorso mese di maggio, dopo un diverbio avuto per futili motivi di circolazione stradale, aveva aggredito il querelante percuotendolo e procurandogli lesioni alla spalla giudicate guaribili in circa 15 giorni.