Falleti, è ancora scudetto

SESTO FIORENTINO - E sono tre, tre titoli italiani Over 40 consecutivi. Per At Borgotrebbia, la formazione di Piacenza per la quale Manu Falleti, maestra alessandrina, gioca da una decina di stagioni. Dopo il trionfo della stella, un anno fa, questo è l'11° scudetto in carriera, in una final four in cui Falleti ha dato il suo contributo, come capitana e nei doppi nelle prime due giornate, per il 3/0 contro Sesto Milano e Giannoccaro Monopoli.

Oggi l'ultimo atto, contro Giglio Rosso Firenze, che ha fatto lo stesso cammino: Alice Canepa vince il primo singolare contro Valentina Padula, 1/6 6/4 6/3, nel secondo Anna Ferrari cede a Silvia Sanna &72 6/3. Sull'1-1 difficile la scelta del doppio: Falleti atleticamente più fresca, ma meno allenata, le due compagne sono tornate di nuovo in campo e hanno battuto Grossi - Romanò, che hanno avuto anche classifica mondiale, 7/6 6/1. Un successo che vale la qualificazione diretta agli Europei 2021.