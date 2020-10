In manette a 22anni spacciatore di hashish

ALESSANDRIA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Alessandria hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio sostanza stupefacente un 22enne con pregiudizi di polizia che, controllato e sottoposto a perquisizione personale, è stato sorpreso in possesso di 22 grammi di hashish. La successiva perquisizione presso il suo domicilio ha permesso di rinvenire ulteriori 82 grammi di hashish nonché materiale per la coltivazione dello stupefacente, il tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto in camera di sicurezza nell’attesa del rito direttissimo davanti all’Autorità Giudiziaria.