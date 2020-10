Bastonata al condomino dopo la lite: denunciato

TORTONA - I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona hanno denunciato per furto aggravato una 39enne di Fubine e un 48enne del posto, entrambi con pregiudizi di polizia, fermati in due distinte occasioni dal personale di vigilanza del supermercato “Esselunga” dopo avere oltrepassato le casse senza pagare merce rispettivamente per sessanta e dieci euro. La refurtiva è stata restituita agli aventi diritto.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Tortona hanno denunciato per lesioni personali aggravate un 62enne del posto, con pregiudizi di polizia, che nel corso di un diverbio con un condomino lo ha colpito con un bastone in ferro procurandogli lesioni giudicate guaribili in circa cinque giorni dal locale pronto soccorso.