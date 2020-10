Spinetta: il passaggio a livello non funziona, treni a passo d'uomo

SPINETTA MARENGO - Ci segnala un nostro lettore (con una testimonianza fotografica) il guasto al passaggio a livello all'interno dell'abitato di Spinetta Marengo. Lungo la direttrice ferroviaria che collega Alessandria e Tortona, che interseca con la trafficata via Genova, i veicoli si fermano senza che la sbarra sia in funzione mentre i convogli ferroviari, per ridurre i rischi, proseguono a passo d'uomo.