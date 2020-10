Non lo visitano subito al pronto soccorso e lui diventa violento: denunciato

NOVI LIGURE - I Carabinieri di Novi Ligure hanno denunciato per interruzione di pubblico servizio un marocchino 34enne con pregiudizi di polizia. L’uomo, si è recato al pronto soccorso del locale nosocomio per dolori addominali, a cui il personale del triage ha attribuito un codice di priorità “verde”. Dopo pochi mi attesa, il 34enne ha dato in escandescenza strappandosi la mascherina, scagliando una barella contro il muro e tenendo un atteggiamento minaccioso nei confronti dei sanitari. Un comportamento che ha richiesto l’intervento di tutti i sanitari presenti, distogliendoli dalle prioritarie incombenze sanitarie. L’uomo è stato sanzionato anche per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuali introdotti come misura per il contrasto della diffusione della pandemia in atto.