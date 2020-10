Otto positivi a Casa Pedevilla

TORTONA - E' ormai sotto controllo la situazione a Casa Pedevilla, la struttura gestita dalla cooperativa sociale Villa Ticinum, dove lo scorso 10 ottobre era stata rilevata la prima positività di un ospite al coronavirus: lo stesso era stato immediatamente isolato ed era partita la segnalazione presso la prefettura di Alessandria.

Da lì l'informazione arrivava al sindaco di Tortona, che sta monitorando attentamente la situazione, e veniva attivata con l'Asl una procedura per predisporre i tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori della struttura: i risultati non erano positivi con sei positività su trentacinque soggetti fra gli ospiti e due su tredici fra gli operatori. La prefettura di conseguenza organizzava un presidio fisso all'ingresso della struttura.

Attualmente i sette ospiti positivi, tutti peraltro asintomatici, sono isolati all'interno della struttura in camere singole e indipendenti in un’area delimitata e isolata. Nessun sintomo è stato finora registrato fra gli ospiti risultati negativi cui viene rilevata la temperatura corporea almeno due volte al giorno.

Gli operatori positivi, anch'essi privi di sintomi, sono in isolamento uno a casa e uno in struttura in una stanza isolata mentre le persone risultate negative al tampone come previsto dalle nuove disposizioni sono seguite da Asl e medici di base; nei prossimi giorni sono previsti ulteriori tamponi da parte dell’ASL per verificare l’evoluzione della situazione.