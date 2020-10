Castellazzo, è un punto pesantissimo. Rinviata Canelli-Acqui

ALESSANDRIA - Il Castellazzo conferma la crescita e muove ancora la classifica sfruttando il turno infrasettimanale di campionato. Conquista infatti un punto prezioso la squadra di Fabio Nobili, che sul terreno della capolista Vanchiglia pareggia 0-0 al termine di un confronto non bello dal punto di vista estetico, ma caratterizzato da tanta sostanza. Il finale a reti bianche è premio meritato, anche perchè i torinesi sono squadra di valore e lo dimostrano, pur creando poco per tutto il primo tempo: Gallinaro, infatti, il portiere della juniores schierato titolare a causa di varie assenze, non viene quasi mai chiamato in causa, pur evidenziando sicurezza.

Nella ripresa il Vanchiglia spinge con maggiore costanza, ma si rende pericoloso solo con Massimo e Barbera, che non trovano lo spunto, mentre il Castellazzo sfiora il gol con Liguoro, in ripartenza. Finale col brivido, perchè a cinque minuti dal termine Ventre stende Massimo e l'arbitro decreta il calcio di rigore: dal dischetto va Moreo, che calcia però alto, graziando il Castellazzo. La sconfitta, però, sarebbe stata una punizione troppo severa.

"Non siamo stati brillanti come contro il Canelli, domenica scorsa - ammette il presidente Cosimo Curino - ma il punto mi soddisfa, anche perchè l'avversario era forte e l'ambiente ostile. Ora bisogna proseguire così, cercando di migliorare gara dopo gara. A cominciare da quella col Cbs".

Canelli-Acqui, invece, è stata rinviata d'ufficio a data da destinarsi in seguito alla quarantena disposta dal Sisp nei confronti di un giocatore astigiano. Per contatto diretto. Di questi tempi, purtroppo, non è una novità

Castellazzo: Gallinaro, Ventre, B. Torre (25' st Cascio), Benabid, Labano, Battista (40' st Romano), Fassina (45' st Maritano), C. Torre (32' st Milanese), Zunino, Molina, Liguoro. A disp.: Capocchiano, Negri, Giacchero, Bertuca, Rull. All.: Nobili