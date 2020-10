La federazione sposta le date: serie B dal 21 novembre

ALESSANDRIA - La prima federazione a spostare in avanti l'inizio dei campionati è la Federvolley. L'inizio della B1 e B2 femminile e della B maschile, già previsto per il 7 novembre, slitta in avanti di due settimane, al weekend del 21 e 22. Ma Arredo Frigo Valnegri Acqui in B1 donne, Junior Casale in B2, Novi e La Bollente Acqui in B maschi incominceranno il loro percorso dalle gare del terzo turno, mentre le prime due giornate saranno recuperate in date ancora da definire.

Una decisione adottata alla luce del Dpcm del 18 ottobre, delle molte ordinanze regionali e del monitoraggio che la Federazione ha effettuato nelle ultime ore con i club, che hanno evidenziato problematiche legate all'emergenza.

Resta invariata la finestra temporale dal 19 al 30 ottobre per sottoporre tutti i tesserati e le tesserate al test sierologico o al tampone rapido. I quattro club della nostra provincia hanno già provveduto o lo faranno nelle prossime ore.

La decisione assunta a livello nazionale potrà, a ricaduta, interessare i campionati regionali: C e D avevano lo stesso inizio, 7 novembre, e lo spostamento sembra inevitabile, mentre per le categorie giovanili è stata ipotizzata anche la partenza a gennaio.