160 rinvii in regione: in 16 c'è un'alessandrina

ALESSANDRIA - Sono centosessanta al momento le partite rinviate dal Comitato Piemonte-Valle d'Aosta per questo weekend per i sospetti casi di coronavirus: in pratica venti gironi da otto squadre che saltano in blocco l'attività in soli due giorni.

In provincia, detto del posticipo di Alessandria-Pontedera e del rinvio di Hsl Derthona-Fossano (recupero fissato per il 18 novembre) con il solo Casale che scenderà in campo a Borgosesia, anche l'Eccellenza vede Acqui e Castellazzo regolarmente in campo rispettivamente contro le due capoliste Vanchiglia e Cbs in un turno comunque mutilato da più della metà delle gare rinviate.

I problemi cominciano con la Promozione: nel girone D, quello delle alessandrine, saltano cinque partite su otto. Non si giocheranno infatti Arquatese-Pro Villafranca, Novese-Pozzomaina, ValenzanaMado-Trofarello e Santostefanese-Gaviese oltre a Bacigalupo-Mirafiori. Confermate solo il derby Luese-Ovadese, San Giacomo Chieri-Asca e Cit Turin-Stay O'Party.

In Prima Categoria disco rosso per Junior Pontestura-CeVerSaMa Biella nel girone B, conaltre due partite, mentre nel girone G nuovo rinvio per gli incontri che vedono protagonisti Cassano e Tassarolo che avrebbero dovuto essere ospiti rispettivamente di Solero e Capriatese. Quattro spostamenti anche in Seconda Categoria fra girone H e girone I: due coinvolgono squadre alessandrine ovvero Valfenera-Bistagno Valle Bormida e Sale-Villaromagnano.

Sono però le giovanili regionali - quelle provinciali come noto sono state fermate assieme al programma integrale della Terza Categoria dall'ultimo Dpcm - a pagare il prezzo più alto: nell'Under 19 salta Cenisia-Novese, nell'Under 17 Sg Derthona-Nichelino Hesperia, nell'Under 16 il derby Arquatese-Sg Derthona, nell'Under 15 Psg-Sg Derthona e infine nell'Under 14 Sg Derthona-Jss Moncalieri Academy e Cbs-Calcio Novese così come Torino-Calcio Novese nel campionato di categoria riservato alle seconde squadre.

Articolo in aggiornamento.