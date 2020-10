Bergaglio è la regina dell'Ecomaratona

ALBA - Non sono molte le occasioni agonistiche in questa stagione difficile anche per l'atletica. Vanno sfruttate al meglio, e Ilaria Bergaglio interpreta, come meglio non avrebbe potuto, l'Ecomaratona di Alba.

La portacolori dell'Atletica Novese firma una prestazione eccezionale sulla distanza lunga (il programma prevedeva anche la mezza), partenza e arrivo ad Alba, tracciato che tocca i quattro comuni di produzione del Barbaresco dogc, Alba appunto, e poi Barbaresco, Neive e Treiso, su sentieri cari a Fenoglio, le Rocche di Barbaresco, le colline e le vigne di Langa, la 'strada romantica' e le Rocche dei Sette Fratelli di Treiso, alternando asfalto e sterrato. Un capolavoro di Bergaglio, che fa fermare il cronometro su 3h26'41'', davanti a Eufemia Magro (Dragonero) e Elisabetta Ferrero (Alpini Trofarello). Per Ilaria il 13° tempo assoluto.

Per la Novese in gara anche Fabrizio Lavezzato, 3h33’05’’ per lui, che gli vale il 18°posto e 5° nella graduatoria di categoria. Nella mezza al via Francesca Rossi, di nuovo vicina a buoni livelli di rendimento, che fa segnare 1h57’37’’.