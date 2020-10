Goleada ad Acqui, Castellazzo ko di misura. Rinasce l'Ovadese.

ALESSANDRIA - Mai domenica è stata tanto strana. Con lo stop dei campionati annunciato da domani, e con tante gare che erano già state rinviate d'ufficio per 'causa di forza maggiore', ecco i risultati delle alessandrine dall'Eccellenza alla Seconda Categoria. Per il momento appuntamento a fine novembre: è l'augurio di tutti.

Leggi qui le dichiarazioni del presidente Figc Piemonte/Valle d'Aosta Christian Mossino

ECCELLENZA

Spettacolo e fuochi artificiali all’Ottolenghi: l’Acqui va sotto, ribalta il risultato, viene riagganciato e poi piazza il doppio allungo che vale i tre punti nonostante la rete nel finale del Vanchiglia. Partita di gran cuore ma sfortunata per il Castellazzo che subisce subito la rete dello 0-1 dopo solo 13' e prova a recuperare per tutto il resto della gara senza riuscirci.

Acqui-Vanchiglia 4-3 pt 1' Bruno (V), 8' e 21' Ivaldi (A), 30’ Soplantai (V); st 2’ Massaro (A), 40’ Coletti (A), 48’ Massimo rig. (V)

Castellazzo-Cbs 0-1 pt 13' Principalli (CB)

PROMOZIONE

Solo tre partite disputate, dopo i molti rinvii per coronavirus, e tutte e tre con almeno un’alessandrina: il derby di Lu va all’Ovadese che trova la prima vittoria in campionato grazie alle reti di Motta ed Echimov, una per tempo. Muove la classifica anche lo Stay O’Party con un pareggio ad occhiali sul campo del Cit Turin, mentre l'Asca nonostante la rete di Rota alla mezz'ora del primo tempo che dimezza lo svantaggio iniziale non riesce a trovare il pareggio sul campo del San Giacomo Chieri.

Cit Turin-Stay O Party 0-0

Luese-Ovadese 0-2 pt 28’ Motta rig.; st 11’ Echimov

San Giacomo Chieri-Asca 2-1 pt 7’ Vergnano (S), 21’ Balan (S), 31’ Rota (A)



PRIMA CATEGORIA

Il Felizzano non molla e continua la sua fuga in testa alla classifica ma Don Bosco Asti e Monferrato restano in scia con due vittorie di misura. Risale la Spinettese che supera la Fulvius, mentre la sfida salvezza del ‘Centogrigio’ premia il San Giuliano Nuovo che espugna il campo di una Canottieri incerottata.

Canottieri-San Giuliano Nuovo 1-2

Costigliole-Don Bosco Asti 0-1 pt 41’ Stella

Felizzano-Calliano 2-1 pt 10’ Balestrieri (F) 33’ Saviano (F); st 23’ Mastroianni (C)

Monferrato-Cortemilia 4-3 pt 14’ Grea rig. (C), 31’ Bellio (M), 44’ Vescovi (M); st 8’ Rodella (C), 12’ Vescovi rig. (M), 26’ Barisone (C), 41’ Autorete (C)

Spinettese-Fulvius 2-1 pt 10’ Mantelli (S), st 40’ Giordano (S), 45 Buzio (F)

SECONDA CATEGORIA

Nel girone H incredibile a Cassine dove i locali si fanno rimontare dal 5-2 fino al 5-5 finale, mentre la Pastorfrigor fa un viaggio a vuoto fino a Marentino dove i padroni di casa non si presentano lasciando lo 0-3 a tavolino. Nell'I goleada sul campo dell'Europa Bevingros per il Casalnoceto, che ora punta da vicino la capolista Viguzzolese fermata sul proprio terreno dalla Castelnovese e il pareggio le costa l'aggancio da parte della Pozzolese che a dieci minuti dal termine supera le Pizzerie Riunite. Alle 18 Atletico Acqui - Quargnento.

Cassine-Sciolze 5-5 Lanza 3, Ranzato, Savio; 5 Bini

Marentinese-Pastorfrigor 0-3 a tavolino

Atletico Acqui-Quargnento h 18.00

Europa Bevingros-Casalnoceto 1-7 pt 22’ El Alouani, 37 Facja, 42’ e 45' Ahmed; st 22’ Gaviglio, 27’ e 29’ Manneh, 39’ Camara

Occimiano-Don Bosco Al 4-0 pt 20' Cavallone rig.; st’ 12’ autogol, 40’ e 45’ N. Nese

Libarna-Mornese 2-0 Reyes rig, Ferrara rig.

Frugarolese-Boschese 1-1 pt 38' Alb (F), 40' Ba rig. (B)

Pozzolese-Pizzerie Riunite 1-0 st 36' Merlo

Viguzzolese-Castelnovese 2-2 st 25’ Fossati, 27’ Giaconia, 30’ Cassano, 35’ Giaconia