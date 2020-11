Con l'Albinoleffe si gioca alle 15

ALESSANDRIA - Cambia l'orario della partita della 10a giornata, il turno infrasettimanale dell'11 novembre: Alessandria in trasferta a Gorgonzola, questa volta per affrontare l'Albinoleffe, con fischio d'inizio anticipato alle 15 (in origine la gara si sarebbe dovuta disputare alle 20.45).

Il direttivo della Lega Pro, riunito oggi, ha deliberato di proseguire lo svolgimento dei campionati. "La nostra volontà è continuare a giocare e portare regolarmente a termine la stagione. Però abbiamo analizzato tutti gli scenari possibili se la situazione dovesse peggiorare fino a determinare la sospensione del torneo". Dunque la C si sta già attrezzando in caso di evoluzione negativa, per evitare gli errori di percorso della prima fase. "La pandemia ci obbliga a giocare d'anticipo - così il presidente, Francesco Ghirelli - Dobbiamo essere ancora più pronti e reattivi nel pianificare e gestire tutte le emergenze che dovessero sopraggiungere". La Lega sta lavorando a ipotesi diverse, da sottoporre poi all'assemblea di tutte le società e al consiglio federale.

La Lega chiederà anche al Governo di inserire i club di C tra coloro che beneficeranno delle misure di ristoro. "Servono interventi concreti e strutturali verso società che stanno dimostrando un grande senso di responsabilità".