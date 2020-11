"10 milioni per il secondo ponte sulla Bormida"

ALESSANDRIA - Il capoluogo si è visto riconoscere 10 milioni di euro che serviranno a finanziare le opere per il secondo ponte sulla Bormida. Lo annuncia il sindaco Gianfranco Cuttica, sottolineando quello che si va dicendo da anni: "E' una infrastruttura fondamentale non solo per mettere in sicurezza la nostra Città, ma per garantire il collegamento di tutta la provincia".

ACCORDO TRA COMUNI

Come si è arrivati a questo 'regalo'? E' sempre il primo cittadino a spiegarlo: "Questo risultato è stato frutto di un accordo nato fra gli undici comuni della nostra Provincia che hanno subito e stanno subendo forti disagi e danni dai lavori del Terzo Valico. Un accordo che dimostra grande maturità territoriale ed una forte volontà di intenti nel guardare al futuro e allo sviluppo del nostro territorio".