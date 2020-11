C'è l'ok anche del Coni: A2 e B al via il 22

ALESSANDRIA - Il via libera ai campionati di A2 e B maschili è arrivato dal Coni. Che ha incluso le due competizioni nell'elenco di quelle di interesse nazionale, e internazionale, di sport individuali e di squadra, che proseguiranno, seguendo i protocolli. Dunque inizio confermato per il weekend del 21 e 22 novembre per Bertram Derthona e Jb Monferrato in A2 e Fortitudo Alessandria in B. Proprio in B, però, ci sono alcune società che chiedono il rinvio a gennaio: soprattutto nel raggruppamento C i club (ben 13) sembrano essere compatti su questa linea. In A2 la lettera di Biella al presidente della Lega Nazionale Pallacanestro Pietro Basciano indica i motivi dell'opportunità di un rinvio.

Autosped cerca il poker

Prosegue la A2 femminile, anch'essa ricompresa tra i tornei legittimati a un regolare svolgimento. Domani si gioca la sesta giornata di andata e una delle gare più attese è al PalaOltrepò di Voghera, dove Autosped riceve Crema, capolista imbattuta. La squadra di Zara arriva con l'entusiasmo di tre successi in fila, anche se l'allenatrice è la prima a raccomandare profilo basso, intensificando però le sedute di tiro. Oltre al 5 su 5, l'avversaria viaggia con un vantaggio mai sotto i 16 punti nelle partite precedenti. Una formazione che gioca a memoria, quella affidata a Stibiel, fresca vincitrice di Coppa Italia. Castelnuovo, al completo, prova l'impresa.