C'è la data per il dopo Baldi: 20 dicembre

ALESSANDRIA - Domenica 20 dicembre i sindaci e consiglieri comunali 'grandi elettori' dovranno scegliere il sostituto di Gianfranco Baldi, cessato dalla carica di Sindaco del Comune di Cassine il 21 settembre, tra i quasi 190 in carica.

Lo stesso Baldi aveva scherzosamente commentato che non avrebe mangiato il panettone a Natale a Palazzo Ghilini, sottolineando proprio che le elezioni per trovare il suo sostituto si sarebbero comunque svolte entro l'anno, come da regolamento (entro 90 giorni).

STIPENDIO INTERESSANTE

Con la nuova norma il nuovo presidente della Provincia percepirà un indennizzo non da poco: 40mila euro all'anno, 3mila al mese. I precedenti inquilini di piazza della Libertà, invece, si sono dovuti accontentare dello 'stipendio' da sindaco.

Non è chiaro, infine, chi paghi: lo Stato o quei soldi verranno presi dalle già magre casse della Provincia?