Nuovi posti letto per pazienti Covid: l'ospedale di Casale si riorganizza

CASALE - A partire da oggi, lunedì 9 novembre, cambiano le modalità di accesso all'ospedale Santo Spirito di Casale.

La decisione, assunta in seguito all'attivazione di nuovi reparti Covid (è salita a 108 la capacità complessiva del presidio secondo lo schema che ha previsto la creazione di 20 posti al reparto di Malattie Infettive, 20 posti al reparto di Neurologia, 28 posti al reparto di Ortopedia, 18 posti al reparto di Medicina Uno con 11 posti di osservazione breve intensiva Dea incrementabili a 22 per i pazienti in attesa di esito del tampone e con la rianimazione che passa da 3 a 6 posti letto), prevede che dalla porta sinistra dell'ingresso principale si accederà solamente al Cup, al Punto Giallo e per effettuare prelievi e ritirare referti, dalle 7.30 alle 16 (solo nei giorni di apertura del Cup e del laboratorio analisi). Lo si farà con mascherina e previa misurazione della temperatura e solo in possesso di giustificata motivazione.

Gli altri utenti (e i dipendenti) possono entrare in ospedale per giustificato motivo da strada Vecchia Pozzo Sant'Evasio (lato Oncologia). Anche questo varco sarà presidiato per le opportune verifiche.

Restano garantite le attività ambulatoriali e di degenza classificate come urgenti, chirurgiche e non chirurgiche, oltre che tutte le prestazioni oncologiche.