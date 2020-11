Uno - due Cori, i Grigi a picco (2-0)

GORGONZOLA - Una collezione di errori tecnici concentrati in una sola gara: brutta l'Alessandria brutta, troppa, Albinoleffe bello o, almeno, capace di stare in dieci dietro la linea della palla e poi accelerare sfruttando che ha di nuovo messo in evidenza le pecche che le erano state fatali fino alla gara con il Grosseto.

Dopo tre passi avanti, quattro indietro: un campanello d'allarme, infilate centrali e sulle fasce, una mezza occasione, senza peso in tutti i reparti. Certo, due assenze pesanti, ma una squadra con i doppi ruoli non può sbandare per due mancanze. A questa squadra manca anche cattiveria.

Albinoleffe - Alessandria 2-0



Marcatori: pt 11' Cori; st 33' Cori rig



PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Torna Pisseri tra i pali, assente dalla prima giornata. A centrocampo Di Quinzio e Suljic dall'inizio, a destra tocca a Mora, autore della rete del pareggio con il Livorno. L'Albinoleffe recupera Riva e Genevier, ma partono tutti e due dalla panchina, In difesa non c'è Mondonico, per un risentimento muscolare, al suo posto Gusu abbassato in difesa. Moduli speculari (3-5-2), anche se con interpretazioni diverse.

Secondo tempo

45' Cinque minuti di recupero

41'Colpo di testa di Prestia, ma molle, facile parata

33' Rigore per l'Albinoleffe, intervento netto di Prestia su Cori. L'attaccante infila Pisseri

30' Giallo a Scognamillo,che salterà la gara con il Piacenza

27' Clamorosamente Eusepi gira di testa sul fondo sulla respinta di Savini al tiro di Stijepovic

21' Dentro Macchioni per Blondett già ammonito

15' Due occasioni ravvicinate per l'Albinoleffe: prima Manconi evita Prestia e Pisseri respinge, riprende Cori, seconda parata.

13' Savini dice no a Stijepovic

11' Doppio cambio nei Grigi: dentro Rubin per Celia e Stijepovic per Suljic. In attacco si passa a tre

4' Ammonito Blondett per gioco falloso

2' Sul cross da sinistra di Di Quinzio, salvataggio affannoso in angolo anticipando Eusepi

1' Primo cambio: fuori Casarini, dentro Castellano

Primo tempo

Si mette in salita per l'Alessandria: alla prima discesa di Petrungaro a sinistra nasce il vantaggio dell'Albinoleffe. Un gol che cambia anche l'atteggiamento delle due squadre: l'Alessandria alza la linea e rischia anche un paio di infilate, centrali e sulle fasce, ha possesso palla superiore, ma non riesce a concretizzare e per Savini c'è una sola parata degna di nota. Servirebbero più inserimenti di Casarini e Di Quinzio, il 'taglia dentro' che latita.

45' Un minuto di recupero

44' Buono lo spunto di Celia, non altrettanto la conclusione

38' Slalom di Arrighini, entra in area, ma il muro bergamasco si chiude

37' E' solo angolo sul colpo di testa di Eusepi

31' Giorgione apre su Petrungaro, che resiste alla carica di Scognamillo, cross insidioso la difesa si salva non senza affanni

30' Brivido sulla percussione centrale di Manconi, che sfugge a Prestia e Blondett, esce bene Pisseri

17' Occasione Grigi: Savini si salva con i piedi sul diagonale di Eusepi

11'Albinoleffe in vantaggio: Petrungaro prende il tempo a Scognamillo, in area per Manconi, Pisseri respinge, ma c'è Cori pronto a ribadire in rete

9' Arrighini protegge palla e pareggia il conto degli angoli, ma la retroguardia di casa spazza via

1' Subito angolo per l'Albinoleffe, la difesa libera

Le formazioni

Albinoleffe (3-5-2): Savini;Cerini (21'st Riva), Canestrelli, Gusu; Galeandro, Giorgione, Nichetti, Piccoli (37'st Genevier) Petrungaro: Manconi, Cori (36'st Gabbianelli). A disp.: Caruso, Berbenni, Maffei, Miculi, Ghezzi. All.: Zaffaroni

Alessandria (3-5-2): Pisseri; Scognamillo (34'st Charello), Prestia, Blondett (21'st Macchioni); Mora, Casarini (1'st Castellano), Suljic (11'st Stijepovic), Di Quinzio, Celia (11'st Rubin); Eusepi, Arrighini. A disp.: Crisanto, Chiarello, Cosenza, Parodi, Crosta, Poppa,Bellodi. All.: Gregucci

Arbitro: Kumara di Verona

Assistenti: Miniutti di Maniago e Lazzaroni di Udine; quarta assistente Ferrieri di Livorno

Note: Giornata fredda, terreno in discrete condizioni. Si gioca a porte chiuse. Ammoniti: Blondett, Scognamillo, Prestia, Arrighini per gioco falloso. Angoli: 9-2 per l'Alessandria. Recupero: pt 1', st 5'