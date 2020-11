Figlia maltratta e vessa la madre: scatta il Codice Rosso

RIVALTA BORMIDA - I Carabinieri di Rivalta Bormida, al termine degli accertamenti scaturiti dalla denuncia-querela sporta dalla vittima, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia la figlia della denunciante. La ragazza, 28enne, fra gennaio e ottobre di quest’anno si sarebbe resa responsabile di reiterati episodi di maltrattamenti nei confronti della madre, consistiti anche in vessazioni fisiche e psicologiche. Nella circostanza è stato attivato il Codice rosso in tutela della vittima.