Addio a Scalzi, volontario della Protezione Civile

CASTELLAZZO - Mario Scalzi era una persona disponibile con tutti: la notizia della sua morte colpisce una comunità che piange la prima vittima della seconda ondata della pandemia.

Il sindaco Gianfranco Ferraris lo ricorda anche per la sua partecipazione, come volontario, al gruppo comunale di Protezione Civile, impegnato nei numerosi servizi in paese. Molto attivo, non aveva avuto problemi di salute, prima di essere colpito dal virus.

Molte, in queste ore, le manifestazioni di affetto e di vicinanza alla famiglia, soprattutto alle due nipotine Giulia e Camilla, alle quali era tanto legato.