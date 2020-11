Curare l'orto si può, via libera anche nella zona rossa

ALESSANDRIA - Via libera agli spostamenti per curare gli orti, anche se non sono vicini a casa. Anche ad Alessandria e provincia via libera agli spostamenti per coloro che fanno gli agricoltori solo per passione coltivando appezzamenti di terreno pubblici o privati.

Lo rende noto Coldiretti nell’evidenziare che anche nelle zone rosse, come la provincia di Alessandria, è consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione.