Macchina speronata e rissa tra due gruppi di stranieri

NOVI LIGURE - Cos’è successo ieri sera in via Dacatra a Novi Ligure? Se lo chiedono in molti in città dove, nonostante l’impenetrabile riserbo degli inquirenti, è ormai di dominio pubblico la notizia secondo la quale all’ora di cena c’è stato uno speronamento tra due auto all’altezza del numero civico 8, seguito da un violento litigio tra due gruppi di giovani, tre dei quali pare siano riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei carabinieri, che hanno intercettato sul posto due ragazzi di Novi che sono stati notati mentre seguivano l’auto dei carabinieri.

Sul posto è rimasta un’auto, rimossa poco dopo da un carro attrezzi. Potrebbe essere quella dei tre protagonisti della lite.

Le urla hanno richiamato l’attenzione degli abitanti della via, a quell’ora in casa per la cena e per il lockdown in atto in tutto il Piemonte. Potrebbe essersi trattato di un regolamento di conti tra due gruppi di individui che sembravano esprimersi in lingua maghrebina e albanese, ma il mistero attorno all’episodio potrà diradarsi soltanto quando i carabinieri avranno concluso l’interrogatorio dei due ragazzi accompagnati in caserma e la valutazione delle verifiche sull’auto presumibilmente posta sotto sequestro.