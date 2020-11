For.Al: i ragazzi e l'arte contro la violenza sulle donne

ALESSANDRIA - “Una Panchina Rossa: l’arte e i ragazzi, insieme contro la violenza sulle donne”. Questo il nome del progetto che il For.Al, in collaborazione con il centro antiviolenza Me.Dea e con il patrocinio della Provincia di Alessandria, organizza con gli allievi delle quattro sedi di Alessandria, Casale, Novi Ligure e Valenza in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne" che ogni anno viene celebrata il 25 novembre.

L’intento è quello di stimolare la riflessione mediante due incontri, uno con le operatrici del centro Me.dea di Alessandria con tema centrale la violenza di genere raccontata da chi la affronta ogni giorno e uno con Massimiliano Rolando dedicato alle strategie che si possono mettere in atto per prevenire un’aggressione.

I ragazzi interpreteranno artisticamente il loro "no alla violenza": spazio quindi all’arte grafica ad Alessandria dove i ragazzi del prelavorativo creeranno un volantino con dieci frasi per dire no alla violenza, a Casale sarà protagonista l’arte digitale attraverso un collage di immagini prese dal web e a Novi Ligure, con protagonista la street art, verrà realizzato un murales. Infine, a Valenza, la protagonista non poteva non essere l’arte orafa con i ragazzi chiamati a disegnare un gioiello come simbolo del contrasto alla violenza di genere.

Gli incontri si svolgeranno il 19 novembre a Casale, il 20 a Novi Ligure, il 24 a Valenza e il 25 ad Alessandria. In attesa del 25 novembre le sedi posteranno i lavori creati dagli studenti accompagnati da una frase per motivare il lavoro fatto, dando anche visibilità ai contatti del Centro Me.Dea, ai quali le donne si possono rivolgere.

«Siamo sempre molto sensibili al problema della violenza sulle donne, per questo sosterremo sempre queste iniziative, a maggior ragione se al fianco di Me.Dea» ha spiegato il presidente di For.Al Alessandro Traverso.