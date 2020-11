Pizzicato a Bistagno con droga e bilancino, denunciato 23enne

BISTAGNO - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Acqui Terme hanno deferito in stato di libertà per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio un 23enne, trovato a Bistagno in possesso di oltre 21 grammi di marijuana, 17 di hashish e un bilancino di precisione, il tutto posto sotto sequestro.

Inoltre i Carabinieri di Rivalta Bormida, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una denuncia sporta dall’esercente di una pizzeria, hanno deferito per percosse e danneggiamento un 38enne e un 29enne, entrambi con pregiudizi di polizia, che avevano aggredito per futili motivi la vittima all’interno del suo locale, arrecando anche danni agli arredi.



Infine i militari dell'Arma di Acqui Terme, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una denuncia-querela sporta da un dirigente del Comune di Acqui Terme, hanno deferito stato libertà per minacce un marocchino 36enne, nullafacente e con pregiudizi di polizia, il quale, per futili motivi riconducibili all’installazione di due cancelli con serratura posti all’ingresso delle cantine del condominio dove abita, di proprietà del Comune, ha inviato messaggi di minacce all’utenza telefonica cellulare del denunciante.