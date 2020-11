Tolta la Lupa presa di mira dai vandali

ALESSANDRIA - Troppi atti vandalici soprattutto perché piazza Alba Iulia è in una zona poco frequentata e trafficata. Così il comune ha deciso di togliere la copia della lupa capitolina che era stata collocata su una colonna nella piazza oltre il Tanaro.

L'opera era stata realizzata con una stampante 3D , dall'originale donata dalla municipalità di Alba Julia (Romania) gemellata con Alessandria. L'originale è stata invece collocata al "sicuro", in un angolo dello scalone di Palazzo Rosso.

La copia vandalizzata è stata poi ricoverata nei magazzini comunali per riparare i danni e "valutare quali ulteriori accorgimenti adottare per prevenirne ulteriori (implementazione delll’illuminazione pubblica e installazione di un sistema di videosorveglianza in loco)".