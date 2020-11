NeedYou Onlus: 200 mila euro per l'ospedale in Burkina Faso

ACQUI TERME - «Centro Medico Don Orione Ouagadougou, in Burkina Faso, assiste mediamente 300 persone al giorno – informa Adriano Assandri dell’associazione Needyou - Il Centro ha più di 70 posti letto, un laboratorio di analisi, un deposito farmaceutico; reparti di ortopedia e oftalmologia e da Gennaio anche il reparto di medicina generale e chirurgia. Nell'atelier ortopedico si costruiscono ausili ortopedia e protesi: lo scorso anno sono state fatte ben 400 scarpe speciali».

La munifica onlus acquese raccoglie fondi dai numeri interessanti: «150mila euro per i reparti di oftalmologia ed ortopedia, 30mila per la costruzione della casa per ospitare i volontari, 15mila per il deposito dell'acqua ed i giardini – elenca - Nel 2012, abbiamo inviato un'ambulanza, avuta in donazione dalla Misericordia di Acqui, che ancora oggi è un prezioso aiuto per il centro ed un generatore di corrente».

La situazione in Burkina Faso è tragica. Oltre la povertà estrema che affligge buona parte della popolazione, ci sono anche le malattie. «Il Centro si trova anche ad affrontare periodicamente l'epidemia di Malaria Dengue – continua Assandri - La Dengue colpisce particolarmente bambini ed anziani e porta febbre alta, dolori addominali e muscolari. Abbiamo inviato 2.700 euro per poter acquistare i medicinali adatti». Il ringraziamento di Don Riccardo, responsabile del Centro: «Con il vostro aiuto, potremo far del bene e ridonare speranza, salvare esistenze – dichiara - Abbiamo acquistato materiale e reattivi di laboratorio per poter fare il test del paludismo/malaria e le medicine per poterli curare, prevedendo di aiutare almeno 160 bambini/adulti».