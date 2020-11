Violazione delle norme anti-Covid: 22 contravvenzioni

PROVINCIA - I Carabinieri delle Compagnie di Acqui Terme e Tortona, nel corso dell’attività di controllo all’applicazione della normativa anti-Covid, hanno contravvenzionato amministrativamente 22 persone per inosservanza, a vario titolo, delle norme anti-Covid relative al mancato rispetto del divieto di spostamento, a spostamenti non motivati e al mancato rispetto della distanza di sicurezza nei contatti sociali.

Si tratta di italiani e stranieri, di età compresa fra i 18 e i 62 anni, alcuni dei quali con pregiudizi di polizia, sorpresi lungo le pubbliche vie e nelle pubbliche piazze senza giustificato motivo e in violazione delle disposizioni emanate per il contenimento dell’epidemia in atto.