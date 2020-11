Il M5S Tortona piange uno dei suoi fondatori

TORTONA - Arrivano messaggi di cordoglio da tutta la provincia per la morte di Giuseppe Silipo, 54enne, tra i fondatori della sezione locale del Movimento 5 Stelle e conosciuto come 'Frank': era in cura presso l'ospedale di Casale per il coronavirus ma ieri notte sono sopraggiunte delle complicanze e non ce l'ha fatta. Lavorava come magazziniere, ma in precedenza era anche stato barista.

"E' difficile trovare le parole - scrive Sean Sacco, capogruppo del M5S nella minoranza in Regione - eri una persona meravigliosa con una forte passione civica che manifestavi attraverso l'attivismo nel Movimento 5 Stelle a cui hai dedicato sempre tantissimo. Ti volevano tutti bene, è un duro colpo, ogni volta ci esortavi a non mollare, ti invidiavo per la tua forza d'animo, nonostante tutte le difficoltà c'eri sempre, un grande esempio per tutti. Porteremo avanti le battaglie per cui abbiamo sempre combattuto fianco a fianco in questi anni, anche se, inutile dirlo, senza di te sarà tutto un po' più in salita". "Abbiamo perso una persona buona - gli fa eco Michelangelo Serra, consigliere e portavoce del M5S - gentile, intelligente e sempre disponibile ad aiutare il prossimo".

Molte le testimonianze a sua memoria anche sui social: