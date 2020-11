Minaccia la madre per avere denaro: denunciato 22enne

ALLUVIONI PIOVERA - I Carabinieri di Sale, in seguito alla querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà un 59enne che, nel periodo compreso fra febbraio e ottobre di quest’anno, ha asportato circa 800 piante di varie specie (robinie, noci, pioppi, frassini e olmi), facenti parte del piano di sviluppo rurale dei boschi, da un terreno agricolo di proprietà del denunciante.



I Carabinieri di Pontecurone hanno deferito in stato di libertà per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale e guida con patente revocata un 58enne pluripregiudicato che, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza, con obbligo di dimora, veniva sorpreso alla guida di un’autovettura in violazione della misura emessa dal Tribunale di Foggia il 18 agosto 2019, sprovvisto di patente di guida poiché revocata.

I Carabinieri Tortona in seguito alla querela sporta dalla parte lesa, hanno deferito in stato di libertà un 22enne, con pregiudizi di polizia che, da circa un anno, si è reso responsabile nei confronti della madre reiterate minacce verbali e danneggiamenti all’interno dell’abitazione, culminati in una violenta aggressione verbale, con ingiurie e minacce, davanti alle figlie minori della donna, di 15 e 17 anni. Nel corso di quest'episodio il 22enne ha danneggiato con calci e pugni i mobili e le porte dell’abitazione allo scopo di ottenere denaro dalla madre.



I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Tortona hanno deferito in stato di libertà per tentato furto aggravato due donne di 29 e 35 anni, con pregiudizi di polizia, che sono state bloccate all’uscita di un supermercato in possesso di generi alimentari e prodotti igienici del valore complessivo 72 euro, non pagati e occultati all’interno dei propri indumenti e borse. La merce sottratta e recuperata è stata restituita agli aventi diritto.