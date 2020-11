L'ultimo saluto al maestro Giardi venerdì a Valenza

VALENZA - L'ultimo saluto a Mario Giardi, il 'maestro roccia' che il covid si è portato via, sarà venerdì, nel Duomo di Valenza. "Valenza è la città di adozione di papà, qui vivono allievi e allieve, amici, persone che hanno condiviso con lui una lunga storia di sport". Una decisione che Silvia e Claudio, i figli, hanno preso con mamma Luciana.

Moltissime le attestazione di affetto, i ricordi, le immagini che raccontano quanto Giardi fosse stimato e amato e quale ruolo abbia avuto per lo sport, non solo provinciale, e per il judo in particolare. Fra i messaggi anche quello della Federazione.

La cerimonia sarà alle 10: prima di arrivare in cattedrale, il carro funebre si fermerà davanti alla palestra, il Judo Ginnic Club, in via Michelangelo 3. Dopo la messa, il maestro sarà sepolto al cimitero di Alessandria.