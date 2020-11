Il mondo delle bocce piange Tino Cavalli

CASTELLETTO MONFERRATO - Ancora un lutto per il mondo delle bocce. A poche ore dalla scomparsa di Sergio Notti (leggi qui la notizia), il covid si è portato via anche Agostino Cavalli, per tutti Tino, 84 anni, giocatore e anima della Bocciofila di Castelletto Monferrato, che è stata per anni la sua seconda casa.

Tino organizzava le gare, curava la manutenzione dei campi. Insieme al figlio Gianluca ha creato una comunità di giocatori di tutte le età: in settimana allenamenti e partite, per preparare gli appuntamenti agonistici della domenica. "La gara deve essere, prima di tutto, una festa, l'occasione per incontrare amici di altri club, che poi ospiteremo a casa nostra". Tino Cavalli è stato anche un eccellente bocciatore: insieme a Franco Capelli si era classificato secondo ai campionati italiani veterani, coppia fissa che ha conquistato molti trofei. Il funerale sarà celebrato domani alle 15 nella parrocchiale di Castelletto.