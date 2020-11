"Casalbagliano, esempio di sinergia tra enti e comitati"

ALESSANDRIA - "Le Province sono importanti: ridate loro dignità economica e politica. Le Province sono enti fondamentali per i sobborghi, le frazioni, i piccoli comuni e per tutte le comunità periferiche". Il vice presidente di Palazzo Ghilini, Gian Paolo Lumi è l'ultimo politico in ordine di tempo a sottolineare come gli enti come quello che gestisce hanno grandi potenzialità non sfruttate. E chiama ad esempio l'asfaltatura della strada provinciale a Casalbagliano, "grazie alla collaborazione tra Provincia, Comune e Comitato locale".

Obiettivo dichiarato importante, grazie ad un lavoro di squadra tra gli enti a vantaggio di un sobborgo "spesso dimenticato".

Lumi ha parole di elogio soprattutto per il Comitato Casalbagliano, "un vero esempio di partecipazione attiva della cittadinanza alle decisioni degli amministratori locali". Non solo: "Assieme ai loro "vicini di casa" del gruppo di lavoro Alessandria Sud, stanno fornendo un valido supporto e molti spunti all'Amministrazione Comunale e Provinciale di Alessandria".