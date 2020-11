Serie B, nuova formula. Salta l'unico derby

ALESSANDRIA - C'era un solo derby, nella serie B maschile, tra La Bollente Cts Acqui e Pallavolo Novi. Cancellato anche quello, dalla nuova formula decisa dal consiglio nazionale della Federvolley, che ha diviso in due sottogironi i raggruppamenti, nella prima fase con incontri di andata e ritorno. Acqui e Novi si ritroveranno solo nella seconda fase, con partite secche. Formula anche più complicata, studiata per permettere di disputare poi i playoff nel mese di giugno, solitamente destinato ai tornei giovanili.

La fase 1, per B1 e B2 femminili e B maschile, scatetrà il 23 e 24 gennaio: l'andata si concluderà il 20 e 21 febbraio, il ritorno scatterà con l'unico turno infrasettimanale, dal 23 al 25 febbraio e terminerà il 27 e 28 marzo. Al termine di questa fase sarà stilata la classifica avulsa, unendo di nuovo in un'unica graduatoria le 12 formazioni dei due sottogironi: nelle sei giornate si affronterranno solo le squadre che non si sono incontrate nella prima fase. Si giocheranno gare di sola andata, dal 24 e 25 aprile al 29 e 30 maggio, tre in casa e tre fuori.

Separati in B

In B maschile, dunque, nell'A1 c'è Acqui con le piemontesi, Pavic Romagnano, Sant'Anna Tomcar Torino, Alto Canavese, Cerealterra Ciriè e Gerbaudo Savigliano. Mentre nell'A2 Novi se la dovrà vedere con cinque liguri, Cus Genova, Global Colombo Genova, Zephir La Spezia, Npsg La Spezia e Admo Volley Lavagna. Acquesi e novesi si ritroveranno solo tra aprile e maggio, unico confronto, per il luogo dipenderà dal piazzamento nella prima fase e dall'incrocio che si determinerà.

B1, Acqui viaggia tanto

In B1 femminile la dirigenza dell'Arredo Frigo Valnegri Acqui non nasconde il disappunto con una divisione del girone A un po' discutibile: le ragazze di Ivano Marenco sono nel raggruppamento A2, con ben quattro trasferte in Toscana, Timenet Empoli, Toscanagarden Lucca, Fgl Castelfranco Pisa e Blu Volley Quarrata. La quinta rivale è OLympia Gnova. Nessuna piemontese: le termali ritroveranno solo nella seconda fase Igor Trecate, Parella Torino, Lilliput Settimo, Virtus Biella, Conad Alsenese Piacenza Foodland Gossolasco.

B2, Casale e le lombarde

In B2 femminile Euromac Mix Junior Casale era l'unica pimontese nel girone B con tutte lombarde. In fase 1 affronterà (andata e ritorno) Volley 2001 Garlasco, Colombo Certosa Pavia, Unet-E Work Busto, Pro Patria Milano e Gonzaga MIlano. Nel sottogirone B ci sono Cabiate, Csano Milanino, Engin Gorgonzola, Legnano, Tomolpack Marudo, Agrate Motor Volley.