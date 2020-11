Vessa e molesta la moglie anche dopo la separazione: deferito

TORTONA - I Carabinieri di Tortona, al termine delle indagini scaturite dalla querela presentata dalla vittima, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori l’ex coniuge 53enne, il quale, dall’anno 2015 a oggi, e nonostante l’intervenuta sentenza di separazione, ha posto in essere nei confronti della vittima reiterate minacce verbali, violenze fisiche e vessazioni anche attraverso pedinamenti e soste prolungate con il proprio veicolo all’esterno dell’abitazione della donna, procurandole stati d’ansia e timore per la propria incolumità.