Violenza sessuale sui tre figli minori: denunciato un 28enne

NOVARA - I Carabinieri di Ottiglio, al termine delle indagini scaturite dalla querela presentata da una donna ospite con i tre figli minori in una struttura protetta per vittime di violenze a seguito di maltrattamenti subiti dal coniuge, hanno deferito in stato di libertà il marito, 28enne nigeriano, che, nel periodo dal 2015 al 2020, si sarebbe reso protagonista di reiterate violenze sessuali sui tre figli minorenni, attualmente di dieci e cinque anni. Sui fatti indagano la Procura della Repubblica di Novara, competente sul luogo della commissione dei reati, e il Tribunale per i Minorenni di Torino.