Autosped suona la quinta

TORTONA - La cinquina per inaugurare... la cinquina. Quinto successo per Autosped, che inaugura così il ciclo di fuoco, con cinque gare in tre settimane. Non spettacolare, rendimento altalenante, ma 67-56 all'Edelweiss Albino, che nelle ultime due partite ha ceduto con scarti minimi a big come Moncalleri e Alpo Verona.

Anche le giraffe si candinano per le zone alte, anche se la prestazioneal PalaCamagna è stata sottotono, soprattutto in fase difensiva. Un passo indietro, per qualità, che può spiegarsi anche con lo stop di 15 giorni, per i due rinvii, a Udine (si giocherà15 dicembre) e Vicenza (già mercoledì). Coach Francesca Zara ha tenuto a riposo Podrug, per una botta in settimana: la croata è rimasta in panchina, per averla a disposizione nei due impegni ravvicinati, Vicenza appunto e poi San Martino.

Partenza lanciata, primo quarto dominato, 21-9 che sembra indirizzare la sfida sul binario delle padrone di casa. Ma l'Albino ritorna in partita, accorcia con un buon secondo quarto e si avvicina, 31-23 all'intervallo lungo. Più attacchi che difese nel terzo parziale, in cui Autosped segna molto, ma anche subisce, 55-43 all'ultima pausa. Gara in equilibrio anche nel quarto conclusivo, Albino si avvicina, anche a -6, ma Castelnuovo trova i canestri per chiudere con un +11.

Zara concentrerà il lavoro dei prossimi giorni sulla difesa, solitamente nel dna di Autosped e, invece, meno solida: troppi aiuti mancati e, anche, poca intensità. In evidenza Gatti, con una doppia doppia 20 punti e 10 ribalzi, di cui 9 in difesa, ma prestazione importante, e di maturità, per Repetto, 8 punti e 7 rimbalzi. Meglio non avrebbe potuto festeggiare i suoi 18 anni.

Autosped - Albino 67-56

(21-9,31 - 23, 55-43)

Autosped: D'Anglo 2, Madonna 8, Colli 7, Bonvecchio 10, Gatti 20, Repetto 8, Pavia 12, Serpellini, Francia. Ne: Bernetti, Podrug, Bassi. All.: Zara

Albino: Rizzo, 2, Laube 15, Veinberga 5, De Gianni 10, Carrara 13, G.Birolini, Agazzi 11, M.Birolini, Panseri, Cancelli, Torri. Ne: Emani Locatelli. All.: Stazzonelli