Guida sotto l'effetto di alcool e droga: 24enne nei guai

PONTESTURA - I Carabinieri di Pontestura hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti un 24enne di origini extracomunitarie. Il giovane è stato sorpreso alla guida della propria autovettura in stato di alterazione da alcool e droga, come certificato dai test a cui è stato sottoposto presso il locale ospedale. Oltre al deferimento, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente di guida e al sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca.