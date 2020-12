In manette due spacciatori: l'arresto dei Carabinieri di Acqui

ACQUI TERME - I Carabinieri dell’Aliquota Operativa di Acqui Terme hanno tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti due marocchini di 33 e 39 anni con pregiudizi di polizia e già noti per attività di spaccio. I due, sottoposti a perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di dodici grammi di cocaina ed eroina, di un bilancino elettronico di precisione e di materiale per il confezionamento dello stupefacente. Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati trasferiti presso la casa circondariale di Alessandria a disposizione dell’autorità giudiziaria.