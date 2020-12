La prima volta della Lucchese. Che aspetta i Grigi

ALESSANDRIA - Non aveva mai vinto, la Lucchese: tre pareggi in dodici gare. La prima vittoria oggi nel recupero della 10a giornata, a Pontedera, autorte di Risaliti, ma errore complessivo della retroguardia dei padroni di casa. Non bastano, agli uomini di Maraia, 24 angoli per recuperare, per la squadra di Lopez determinante la prestazione del portiere Coletta.

Nell'altra gara torna alla vittoria la Juventus Under 23, 3-1 in casa della Pergolettese, al quarto stop consecutivo. Con questo successo la squadra di Zauli scavalca di nuovo l'Alessandria e sale a quota 22.

Domani si giocherà l'ultimo confronto ancora in sospeso, Pro Sesto - Como

Dopo le partite di oggi le gerarchie de girone A sono ancora cambiate: Renate 28, Pro Vercelli 26, Carrarese 25, Pro Sesto 23, Juventus U23 22, Lecco e Como 21, Alessandria 20, Albinoleffe e Pro Patria 19, Grosseto 18, Pontedera 17, Novara 15, Livorno 14, Giana Erminio 13, Pergolettese, Olbia e Pistoiese 12, Piacenza 10, Lucchese 6.