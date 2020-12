Regalo sospeso, con l'app si è più... buoni

ALESSANDRIA - L'app di ecommerce ALXTE ha una nuova funzione: una sorta di "Regalo Sospeso” che mutua la tradizione del caffé "sospeso", ovvero pagare una consumazione a beneficio di uno sconosciuto. Nell'app ideata e realizzata da Confcommercio Alessandria - con il contributo della Camera di Commercio ed il patrocinio del Comune di Alessandria - gli esercizi potranno proporre buoni regalo che i clienti potranno acquistare per i propri parenti e amici e omaggiare per Natale.

I clienti potranno scegliere sia il negozio presso cui acquistare i buoni, tra quelli aderenti all’iniziativa, che il taglio degli stessi, con importi fissi da 15 a 500 euro oppure con un importo a piacere da 1 a 1000 euro semplicemente digitandolo. Potranno pagare in maniera sicura tramite PayPal.

“La nuova funzionalità di ALXTE, che permette alle attività di vicinato di fare e-commerce, – dichiara il presidente Confcommercio Alessandria Vittorio Ferrari - è un ulteriore investimento che la nostra Associazione ha voluto fare per dare alle nostre aziende l’opportunità di trattenere quanta più parte possibile del fatturato tradizionalmente legato al Natale in questo anno così difficile anziché lasciarlo disperdere sulle grandi piattaforme internazionali che non portano valore aggiunto a livello locale e godono di privilegi nelle percentuali di tassazione. Comprando i buoni acquisto su ALXTE si potrà dunque fare un regalo che ha un doppio valore: non solo quello economico dell’importo scelto ma anche etico, perché si contribuirà a sostenere una attività del proprio territorio, che dà lavoro ad altre persone e famiglie e che contribuisce, con le proprie vetrine, ad illuminare le vie, le piazze, la città”.

FACILE AD USARE

“La nuova funzionalità “Regalo Sospeso” di ALXTE – aggiunge il direttore Confcommercio Alessandria Alice Pedrazzi – ha un’interfaccia molto semplice e veloce, per incentivare, anche con la facilità nell’esperienza d’acquisto, lo shopping nelle nostre attività del territorio che possono vantare sia il legame con la tradizione e la conoscenza personale dei clienti che la multicanalità e l’innovazione nelle modalità di vendita, oggi possibili anche quando le persone sono a casa davanti a un pc o in qualunque luogo con uno smartphone. Inoltre la vicinanza geografica permette di effettuare consegne praticamente immediate, in giornata o nel giro di qualche ora”.