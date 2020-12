Auto contro il palo, muore il conducente

NOVI LIGURE - Tragedia pochi minuti fa a Novi Ligure, dove un uomo ha perso la vita a bordo della propria auto. Intorno alle 15.30 di questo pomeriggio, un uomo alla guida della propria Mercedes Classe A è andato a sbattere contro il palo di sostegno della cartellonistica stradale, all'incrocio tra via Ovada e via Bellini, a pochi metri dalla rotatoria del Museo dei Campionissimi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che purtroppo hanno solo potuto constatare il decesso del guidatore. La salma non è ancora stata rimossa: si attende il nulla osta da parte delle autorità competenti.

I testimoni riferiscono che l'auto stava procedendo a bassa velocità: lo confermerebbero anche i danni subiti dal veicolo, che non sono gravi. L'ipotesi che si fa strada è quella di un malore.

Sul posto sono presenti per le indagini gli agenti della polizia municipale di Novi Ligure, al comando di Armando Caruso. Le generalità dell'uomo per ora non sono note.