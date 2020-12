Due ladri minorenni all'interno dell'Outlet

SERRAVALLE SCRIVIA - I Carabinieri di Serravalle Scrivia hanno deferito in stato di libertà due minorenni di 15 e 16 anni, il secondo dei quali lituano, resisi responsabili di furto aggravato in concorso presso gli esercizi commerciali “Nike” e “Puma” dell’outlet “Mc Arthur Glen”, dove hanno asportato merce per un valore complessivo di centoventicinque euro. La merce rinvenuta è stata restituita agli aventi diritto e i minori sono stati affidati ai genitori. Gli stessi sono stati anche sanzionati per la violazione del divieto di spostamento previsto dalle norme anti-Covid.