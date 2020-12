Valeria Straneo a Valencia, per volare a Tokyo

VALENCIA - E' arrivata ieri, oggi ha visionato l'anello da percorrere due volte, fra poche ora sarà al via della 40a Maratona di Valencia: per Valeria Straneo è la tappa obbligata verso Tokyo 2021. "Non l'unica, ma alla mia età devo giocarmi al massimo tutte le opportunità".

La campionessa alessandrina cerca il tempo per la sua terza Olimpiade, dopo Londra 2012, dove era stata la rivelazione, 7a al traguardo, e Rio, 13a e sempre prima delle azzurre.

Domani, domenica (start alle 8.30), sarà l'unica azzurra al via: vuole chiudere sotto 2h29'30'', migliorando così le due prestazioni ottenute in una gara che ama nelle ultime due edizioni. "Sto bene, preparo questa maratona da tanto tempo: rispetto al 2012, a Rotterdam, la pressione è diversa, però vorrei realizzare il minimo e poi concentrarmi sui Giochi Olimpici".

Valeria giudica Valencia "la gara perfetta: percoso pianeggiante, molto veloce, anche le condizioni climatiche buone". I consigli di caoch Stefano Baldini? "Non strafare nella prima parte, l'ideale è girare alla mezza intorno a 1h14'"

Tutta Alessandria e tutta l'Italia fa il tifo per lei, che nel 2020, anno con pochi appuntamenti agonistici, ha vinto due titoli italiani, nella mezzamaratona a Verona e nei 10mila metri a Vittorio Veneto.

Dove seguire Valeria

La 40esima Maratón Valencia Trinidad Alfonso sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena dalle 8 e su Sky Sport Uno dalle 8.30. Diretta dalle 8 anche su Eurosport Player e sul sito internet ufficiale della manifestazione valenciaciudaddelrunning.com.