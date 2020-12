La Lega Pro arriva anche su Sky

ALESSANDRIA - Non solo Eleven Sports, non solo un posticipo su Rai Sport per ogni turno: la Lega Pro sbarca su Sky Sport. Una operazione annunciata, che diventa realtà già da alcuni recuperi in programma domani (fra cui anche Piacenza - Novara, alle 15), e proseguirà fino alla fine della stagione, con partite in diretta pay-per-view su Sky Primafila. Tutto ciò è possibile perché la terza serie nazionale ha messo sul mercato, in via non esclusiva, i diritti audiovisivi a pagamento delle gare. Saranno disponibili non solo gli incontri di campionato, fino a un massimo di 15 a giornata, ma anche quelli di playoff playout non trasmessi in chiaro dalla Rai e quelli di Supercoppa.

"Sono orgoglioso che una realtà come Sky inizi la trasmissione in diretta delle gare di Lega Pro - sottolinea il presidente, Francesco Ghirelli - E' un riconocimento chiaro e tangibile del valore del prodotto serie C, che ha un peso in termini di tifosi e un valore nel movimento calcistico italiano. Questo risultato non arriva a caso, ma è il frutto di una strategia di valorizzazione adottata dalla Lega Pro. In una stagione così particolare, la nuova modialità per seguire i match dà risalto ulteriore all'attività dei club, dei giovani calciatori e degli sponsor. Gli appassionati possono usufruire di un servizio di visibilità su più larga scala". Sky Sport ha previsto anche, oltre ad 'Area C' in onda il martedì alle 17 su Sky Sport 24, anche nuovi spazi nel weekend. Sempre su Sky Sport 24, il lunedì dalle 21.30, sono visibili tutti i gol dell'ultimo turno.