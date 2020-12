Casale e Derthona, come cambia il calendario

ALESSANDRIA - Cambia il calendario della serie D, in tutti i gironi. Da domenica 13 dicembre riparte il campionato, con la giornata in programma l'8 novembre, che per il raggruppamento A, quello di Casale e Hsl Derthona, è la 9a, i nerostellati in casa con Sestri Levante, i leoncelli sul campo dell'Arconatese.

Proprio nell'A (e nel C, l'altro con 20 squadre), l'andata terminerà il 14 febbraio, per tutti gli altri il 21. Per l'intera D il 6 giugno sarà l'ultimo atto della stagione regolare. Aumentano i turni infrasettimanali: per tutti 6 gennaio, 3 e 24 febbraio, 14 aprile, per A e C anche mercoledì 20 gennaio e 5 maggio.

Confermate le altre date già comunicate ad inizio stagione. Per le festività natalizie la 9a giornata (l’11a per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, la 7a di ritorno (la 9a per A e C) si giocherà il 1° aprile anziché il 4. Proprio il 1° aprile è in programma il derby di ritorno, al 'Palli', tra Casale e Hsl, mentre quello di andata è uno dei recuperi che ancora devono essere calendarizzati, sfruttando una delle poche settimane in cui il mercoledì non è occupato.

Tutta la D si fermerà il 14 marzo per il Torneo di Viareggio.

SCARICA QUI IL NUOVO CALENDARIO DEL GIRONE A