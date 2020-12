Il conservatorio Vivaldi festeggia il genio di Bonn

ALESSANDRIA - "Auguri in Do. Buon compleanno Ludwig!" è il titolo del concerto che il conservatorio Vivaldi di Alessandria terrà in diretta streaming nel giorno del 250° anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven.

Per onorare il genio di Bonn in un anniversario così importante, il conservatorio cittadino trasmetterà mercoledì 16 dicembre, dalle ore 21, sul canale Youtube e sulla pagina Facebook, l’esecuzione del Primo e Terzo Concerto per pianoforte e orchestra. A esibirsi, dal teatro Alessandrino, saranno i solisti Saverio Alfieri e Umberto Ruboni al pianoforte, accompagnati dall’Orchestra Sinfonica del conservatorio Vivaldi. Direttore Marcello Rota.



L’iniziativa si svolge con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Questo evento sarà dedicato alla memoria del maestro Aldo Niccolai, docente del conservatorio Vivaldi, improvvisamente scomparso qualche giorno fa.

Il concerto "Auguri in Do" verrà anticipato dall’esecuzione integrale delle 32 Sonate di Beethoven, a opera dei migliori allievi di Pianoforte e Pianoforte Storico del conservatorio alessandrino. Saranno quattro i concerti tramessi il 12, 13, 14 e 15 dicembre, sempre alle ore 17, sui social del Vivaldi.